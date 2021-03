Al "lavoro" nei boschi dell'Olginatese: giovane pusher arrestato dagli agenti della Stradale

Nel tardo pomeriggio di domenica 28 marzo, durante un posto di controllo sulla Strada Provinciale 72 di Olginate, un cittadino ha segnalato a due pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Lecco la presenza anomala di un ragazzo di giovane età all'interno di un campo adiacente la zona dei controlli. Verificata la segnalazione, i poliziotti hanno rintracciato un giovane 17enne di nazionalità algerina accovacciato a terra in una zona boschiva, tra l’altro già tristemente nota per episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al momento dell’intervento, il ragazzo si è dato a una precipitosa fuga senza apparente motivo. Lo stesso è stato inseguito e in breve tempo raggiunto dagli agenti; una volta bloccato, il soggetto ha estratto da una tasca del proprio giubbotto un involucro in cellophane di medie dimensioni, nonché un altro piccolo involucro, gettandoli entrambi a terra sotto gli occhi degli agenti. Le sostanze rinvenute, sottoposte ad accertamenti, si sono rivelate essere cocaina ed hashish: la prima per un peso complessivo di circa dodici grammi (19 dosi), mentre la seconda di tre grammi e mezzo in un unico pezzo.

Irregolare in Italia

Il soggetto in questione è risultato essere caricato di precedenti specifici di polizia inerenti la stessa tipologia di reato, oltre a reati legati all'inosservanza di provvedimento dell’Autorità legati alla sua posizione di straniero sul territorio nazionale. Alla luce di quanto scoperto, i poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto del minorenne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il ragazzo, inoltre, è stato denunciato anche per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associato presso il carcere minorile di Torino.