Vercurago. Scoperto con varie dosi di cocaina addosso: uomo fermato dai carabinieri e denunciato

Nella tarda serata di venerdì 5 dicembre i carabinieri della Stazione di Calolziocorte, nel corso dei controlli del territorio diretti alla prevenzione e repressione di spaccio di sostanze stupefacenti, hanno fermato un uomo perchè trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

Denunciato in stato di libertà per la cocaina

In quel momento impegnati all'interno del territorio comunale di Vercurago, i militari hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti di 35enne del posto, scoperto con quattro dosi cocaina, del peso complessivo di 2,4 grammi, addosso. La "roba" è stata debitamente sequestrata, motivo per cui l'uomo è stato deferito in stato di libertà alla Autorità Giudiziaria competente.