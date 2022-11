Otto spranghe per FeralpiSalò-Lecco: beccato e daspato un tifoso

Serie C

Serie C Girone A

Squadra in casa

Squadra in casa FeralpiSalò

Nessuno sconto. Un tifoso della FeralpiSalò è stato denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere e punito con un Daspo di due anni. La ragione? Il giovane uomo - un 32enne di casa a Prevalle - si era recato allo stadio con 8 tondini di ferro, della lunghezza di 60 centimetri l’uno, alcuni muniti di rudimentali impugnature realizzate con nastro isolante nero. A cosa servissero e, soprattutto, cosa volesse farci non è dato a sapersi.

Per fortuna, è stato sorpreso dai carabinieri prima che potesse utilizzarle, ben prima del fischio iniziale del match tra i padroni di casa della FeralpiSalò e gli ospiti del Lecco, come riferito dai colleghi di BresciaToday.it. I militari della stazione di Salò lo hanno sorpreso mentre nascondeva le spranghe di ferro tra i cespugli, nei presi dello stadio. La partita si è svolta senza particolari problemi e il deflusso dei tifosi si è poi svolto regolarmente: i militari hanno impedito che le due tifoserie potessero entrare in contatto.

Oltre alla denuncia è partita la proposta di Daspo e il questore di Brescia ha immediatamente emesso il provvedimento: il 32enne - per due anni - non potrà più accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Il divieto è esteso anche ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e dei bus.