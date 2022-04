Svastiche e volgarità sui volantini elettorali: sdegno tra i sindacati

Svastiche e volgarità sui manifesti elettorali. Vandalizzati gli oggetti ‘promozionali’ predisposti dalla categoria sindacale della Funzione Pubblica Cisl in vista delle elezioni del 5-6-7 aprile per il rinnovo delle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) di Ats e Asst Monza. Svastiche e disegni offensivi sono apparsi sulle foto che promuovono i candidati della Fp Cisl Monza Brianza Lecco, alcune delle quali sono state addirittura strappate.

La Rsu è un organismo presente nei luoghi di lavoro a rappresentanza dei diritti di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori e l’elezione dei suoi componenti è un momento importante di partecipazione demoratica dei lavoratori.

La condanna per i manifesti elettorali vandalizzati

“La Cisl e la Funzione Pubblica Monza Brianza Lecco manifestano tutto il proprio sdegno per come la competizione elettorale viene affrontata da alcuni individui presso i presidi dell’Ats e dell’Asst Monza - hanno dichiarato Mirco Scaccabarozzi e Angelo Murabito, rispettivamente Segretario Generale della Cisl e responsabile della Fp Cisl del territorio Monza Brianza Lecco -. Non è tollerabile questo attacco nei confronti di persone che, con tanta passione, si candidano per rappresentare al meglio i propri colleghi come Rsu. Si stigmatizza fortemente questo modo scellerato di agire e chiediamo alle altre sigle sindacali di prendere posizione contro tali comportamenti”.