Nottata con troppo alcool a Varenna: ventenne finisce in ospedale

È stato necessario l'intervento dei volontari del Soccorso Bellanese nel cuore della notte di Varenna. Intorno all'una di lunedì 9 agosto un giovane di ventuno anni ha infatti accusato un malore dettato dall'abuso di sostanze alcoliche e, per questo motivo, è stata avviata la macchina dei soccorsi: la centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), allertata da una chiamata al 112, ha inviato una squadra in via Imbarcadero in codice giallo.

Ricoverato a Gravedona

Qui, all'inizio della zona più caratteristica del bel borgo lecchese, il giovane è stato stabilizzato e caricato sull'ambulanza per il trasferimento presso l'ospedale "Moriggia Pelascini" di Gravedona (Como); il 21enne è stato ricoverato in codice verde e sottoposto ai trattamenti del caso.