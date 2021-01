Uomo colpito da arresto cardiaco mentre è al lavoro: ricoverato in gravi condizioni

Intervento dei volontari di Lecco Soccorso nel tardo pomeriggio di giovedì 7 gennaio. Il personale sanitario si è portato, intorno alle 17.10, in via Luigi Sabatelli a Valmadrera: a richiedere le loro cure sono stati i colleghi di un uomo di 57 anni, colpito da arresto cardiaco mentre era al lavoro all'interno di un'azienda sita in quella strettoia; sul posto si è portata anche un'automedica.

Il malcapitato è stato trasferito in codice rosso presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.