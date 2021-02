Cordoglio a Valmadrera per la scomparsa dell'alpinista Dionigi “Nis” Canali

Nella notte è scomparso, al termine di una grave malattia, Dionigi Canali, 82 anni, una delle figure più conosciute della comunità di Valmadrera soprattutto per il mondo della montagna.

Conosciuto da tutti come “Nis” , oltre che uno degli alpinisti più significativi di quel periodo valmadrerese, di cui si ricordano alcune spedizioni nelle Ande con Sergio Necchi e quella al Cho Oyu dell’Osa, era particolarmente attivo nella vita associativa.

«Un uomo che di mancherà»

«Dionigi - lo ricorda il sindaco Rusconi a nome dei colleghi di Giunta - era anzitutto una persona dentro la comunità e al servizio della comunità. Un impegno continuo dentro l’Osa in cui ha rappresentato una generazione e ha svolto anche il ruolo di Presidente, ma era anche la persona che coordinava i pranzi del mercoledì a San Tomaso e del gruppo di lavoro che ha provveduto a sistemare i locali attualmente occupati dal ristoro Osa, oltre che e tratti importanti della strada che porta a questa località. Era, diremmo oggi, un "uomo del fare", ma sempre con la battuta pronta, la barzelletta per sdrammatizzare, la capacità di fare gruppo, un personaggio che sembrava uscire dai romanzi di Erri De Luca, che sapeva donare allegria. Rappresenta, per me, la generazione della Valmadrera dell’alpinismo, che si esprimeva ancora in dialetto, che si conosceva ancora per le parentele e i soprannomi e che con lui perde uno degli ultimi testimoni a cui, per la straordinaria generosità, va il "grazie" della nostra comunità. Uno che ci mancherà».

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 12 febbraio, alle ore 9.30. Lo ricordano i numerosi familiari, in particolare le figlie Monica e Roberta e il nipote Luca.