Vandali in azione a Pescarenico: danneggiate quattro auto parcheggiate

Nuovi atti vandalici colpiscono le automobili parcheggiate in città. Questa volta il fenomeno delinquenziale è andato in scena nel rione di Pescarenico nella giornata di domenica. Il fatto ha subito destato scalpore tra i residenti e non solo. A proposito ospitiamo l'intervento del capogruppo consigliare di Lecco Ideale, Filippo Boscagli.

"Atto indegno e gratuito"

"Non bastasse la regolare violenza tra stazione e vie limitrofe, oggi (domenica, ndr) anche la sorpresa di un becero vandalismo in via Ghislanzoni a Pescarenico - spiega - Sembra un bollettino di guerra l'analisi di violenza e microcriminalità lecchese. Almeno quattro auto sono state vandalizzate. Un atto indegno e totalmente gratuito contro mezzi regolarmente parcheggiati. Ormai non passa giorno in cui non si debba segnalare un gesto violento in una situazione cittadina preoccupante. L'Amministrazione deve assolutamente mettere la sicurezza dei propri cittadini come priorità e dare una svolta immediata a un degrado inaccettabile per la città di Lecco".