Giorgia, la lecchese in lizza al Campionato italiano di pasticceria

Un'altra eccellenza lecchese nell'olimpo internazionale della pasticceria. Dopo i successi di Filippo Valsecchi, toccherà ora a Giorgia Ricci, 25 anni, dipendente della pasticceria Amerigo di Mandello del Lario, partecipare al Campionato italiano seniores alla Pastry arena di Rimini. La dolce sfida rientra nell’ambito delle iniziative in calendario al Sigep, il Salone mondiale dedicato al gelato artigianale e all'arte della pasticceria.

Già vincitrice di “Cake star” e associata Cna, Giorgia si cimenterà con il tema "In viaggio verso l’Oriente" all'interno di una gara che durerà quasi 9 ore. Sarà dunque una vera e propria maratona che andrà ad attribuire il titolo di Campionessa italiana seniores di Pasticceria e cioccolateria. Il Sigep "The dolce world expo" è giunto alla sua 45esima edizione e si terrà nella città romagnola dal 20 al 24 gennaio prossimi.

"Saremmo 12 concorrenti provienienti da tutta Italia - ci spiega Giorgia - Dovremo sviluppare una piece artistica con zucchero, cioccolato o pastigliaggio, oltre a tre torte per assaggi ed esposizioni; il tutto a base di sapori orientali. La sfida avrà una durata di 8 ore e 45 minuti. La giuria, oltre al gusto e all'estetica, valuterà anche la pulizia. Siamo agli sgoccioli e inizia a salire un pò di tensione per questo importante evento".

Ricci è quindi già nella top 12 italiana e ora si gioca una partita davvero importante. "Mi alleno da settembre, in particolare il lunedì e il martedì all'interno di una scuola specializzata. Avevo iniziato a studiare come aiuto cuoco, poi ho fatto uno stage estivo qui da Amerigo, mi sono trovata bene e mi sono appassionata all'arte e la mestiere della pasticceria".

In tanti da Lecco e provincia faranno il tifo per Giorgia, a partire proprio dai titolati del negozio Amerigo, i fratelli Michele ed Elena Alippi. Con Ricci a Rimini ci sarà anche un imprenditore del settore dolci e gelateria attivo in Brianza. Si tratta di Roberto Ghisolfi, che ritirerà il “Premio Maestri Gelatieri Cna” per la lunga carriera della Gelateria Ghisolfi di Mariano Comense fondata nel 1958 e ad oggi laboratorio artigianale primario nella produzione di gelati con oltre 300 gusti in catalogo e un approccio di continua ricerca. "Cna Alimentare del Lario e della Brianza non può che essere orgogliosa di associare al proprio interno due talenti di questo calibro" - commentano i portavoce dell'associazione di categoria. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)