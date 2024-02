L'uomo che ti spiega come comunicare con il cibo

Vuoi valorizzare al meglio il tuo locale con un allestimento di successo? Vuoi presentare i prodotti alimentari in modo attraente, andando così a stimolare l'appetito dei clienti? Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, propone il corso "Food and visual merchandising: comunicare con il cibo".

Una full immersion nel settore dalla comunicazione visiva del settore food, un pomeriggio da passare con un consulente di assoluto livello come Doriano Missora - un professionista qualificato con una grande

esperienza e una brillante carriera nel settore del marketing e della comunicazione - per vivere così un'esperienza diretta e coinvolgente per tutti gli appassionati di cibo e dei servizi enogastronomici di qualità.

L'appuntamento è in programma per lunedì 19 febbraio, dalle ore 14 alle ore 18, nella sede di Confcommercio in piazza Garibaldi. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 9 febbraio: è previsto un rimborso del 50% della quota di partecipazione per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

I temi trattati

Durante le 4 ore verranno presi in considerazione tutti gli aspetti di un allestimento di successo (display, layout, luci, colori, posizione e caratteristiche del bancone, immagini e cartelli) con l'obiettivo di contribuire ad accrescere la visibilità e il proprio business.

Il programma del corso affronterà i seguenti argomenti: il nuovo consumatore; che risultati produce il visual merchandising; vantaggi per il consumatore; modalità espositive; collocazione in funzione alla rotazione della merce; display; i 5 sensi; le vetrine e le sue regole.

Come anticipato, il corso verrà tenuto dal consulente Doriano Missora, che ha un'esperienza pluriennale e vanta centinaia di collaborazioni in Italia con imprese, studi fotografici, enti ed associazioni. Missora - che si occupa anche della gestione completa dell’immagine e della comunicazione di aziende e punti vendita - è docente per l'Accademia nazionale arte vetrinisti di Milano e vanta collaborazioni con Ied Scuola Lab e Accademia del lusso di Milano. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare Confcommercio Lecco - ufficio formazione: email formazione@ascom.lecco.it - telefono 0341 356911.