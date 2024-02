Ecco a voi la frittata di pizzoccheri

I pizzoccheri trasformati in frittata. L'esperimento indubbiamente originale, frutto della collaborazione con il portale Alta cucina, è stato ideato da Marco Giarratana, in arte "Uomo Senza Tonno", poliedrico creator digitale celebre per le sue proposte gastronomiche online. Una ricetta, nata su invito di un follower della rubrica "Detto fritto", tanto inusuale quanto riuscita, visto che lo stesso "Uomo Senza Tonno" ha dichiarato: "È così illegale che vorrei chi m'arrestassero. Vado a costituirmi!". Giarratana ha poi scherzato così: "Adesso anche in Valtellina avete la frittatina, jamme jà". Il video della preparazione dei "pizzoccheri fritti" è stato riportato dai colleghi di SondrioToday.

Il procedimento è semplice. Dopo aver seguito la ricetta dell'Accademia del pizzocchero di Teglio - posto nel quale il creator originario della Sicilia ma di base a Milano è stato - si fa raffreddare la pietanza tipica della provincia di Sondrio. Poi, le grosse fette ricavate si immergono nella pastella, nel pane grattugiato ed infine nell'olio di arachidi bollente. Pochi istanti e la frittata di pizzoccheri è pronta per essere gustata. Alla faccia dei puristi della tradizione culinaria.