Cibo e salute, in cosa consiste il National Nutrition Summit che si terrà in Valsassina

Al via la prima edizione del Casargo National Nutrition Summit, evento grazie al quale il tema della celiachia sarà al centro di una serie di importanti attività di formazione per studenti e operatori del settore food & beverage. L'appuntamento è in programma per giovedì 14 marzo presso la sede della scuola alberghiera della Valsassina e avrà più in generale lo scopo di promuovere la cultura e la consapevolezza alimentare.

"Il summit 2024 si terrà il prossimo 14 marzo al Cfpa di Casargo e vuole essere un’occasione per esplorare le ultime novità e ricerche sul tema della celiachia, offrendo una piattaforma unica per ascoltare le voci autorevoli di esperti in ambito medico, scientifico e alimentare - spiegano gli organizzatori - Un modo per fare chiarezza su una patologia che richiede studio costante e che oggi necessita di grande attenzione da parte di tutti gli operatori del settore food and beverage".

Il presidente Silverij: "Promuoviamo la cultura della consapevolezza alimentare"

L’iniziativa è presentata nella sede della Provincia di Lecco con la condivisione del ricco programma dell’evento."La nostra scuola - sottolinea Francesco Maria Silverij, presidente del Cfpa Casargo - è da sempre impegnata nell’offrire formazione di alto livello nell’ambito della ristorazione e dell’accoglienza e il Casargo National Nutrition Summit ha il medesimo obiettivo, quello di promuovere la cultura della consapevolezza alimentare e la capacità di affrontare ogni esigenza alimentare. Un evento aperto a studenti ed operatori del settore, il cui ambizioso progetto vuole sottolineare la centralità del Cfpa come polo di aggregazione e trasmissione delle ultime novità in tema alimentare".

"Ancora una volta - commentano la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il vicepresidente con delega Apaf Mattia Micheli - il Cfpa di Casargo promuove incontri di grande interesse e attualità. I temi come quelli trattati in questo prestigioso momento di condivisione e approfondimento saranno sempre più sentiti e importanti per il futuro, fornendo agli operatori di settore quelle conoscenze necessarie per un cibo consapevole e per tuttti".

Il Casargo National Nutrition Summit, prenderà il via nella mattinata del 14 marzo con le masterclass per gli studenti, non solo del Cfpa di Casargo, ma anche dell’IPS “Minniti” di Nicolosi (Catania) e quelli del corso Ifts “foof specialist”, realizzato in collaborazione con il Cfp Galdus di Milano. Attraverso lezioni pratiche e teoriche, tenute dagli chef Gandola, Milani e Mozzanica, i ragazzi affronteranno il tema della celiachia, della contaminazione e delle tecniche d’impiattamento.

Relatori ed ospiti d’eccezione: chi interverrà

Nel pomeriggio, dalle ore 15, si terrà il convegno presso l’auditorium del Cfpa, occasione in cui si riuniranno relatori ed ospiti d’eccezione. Sono previsti gli interventi dell’Associazione Italiana Celiachia (Aic) Lombardia con Isidoro Piarulli, presidente Aic Lombardia onlus; di Elena Sironi, responsabile del programma Alimentazione fuori casa; di Giulia Torchit, dietista del team Alimentazione fuori casa e di Davide Pitari, tecnologo alimentare del team Afc.

Il summit procederà con gli interventi di Alessandra Dell’Era, professore associato di gastroenterologia dell’Università degli Studi di Milano e Uoc gastroenterologia dell’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano; Marco Missaglia, medico specialista in scienza dell'alimentazione e dietologia, specialista in endocrinologia sperimentale e consulente intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari e alimenti a fini medici speciali; Manuela Milani, dietista del dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria di Ats Brianza.

Seguirà poi l’intervento di Luigi Gandola, chef Patron del Ristorante Salice Blu e membro dell’Unione Italiana Ristoranti del Buon Ricordo, Silvia Viscont, food blogger e autrice del libro Pasticceria creativa Glutee Free e Martina Follador, illustratrice e fumettista, autrice del fumetto Manuale di sopravvivenza per celiaci.

Il tema della celiachia e la sua gestione quotidiana

"La prospettiva multidisciplinare del summit, con la partecipazione di chef, studiosi, medici e professionisti del settore, ci permetterà di approfondire il tema della celiachia e di affrontare la sua gestione quotidiana in modo strutturato - aggiunge Marco Cimino, direttore del Cfpa di Casargo - La collaborazione con partner di alto livello contribuisce inoltre a rendere questo evento un momento significativo di condivisione e apprendimento, ampliando le conoscenze sull'alimentazione e promuovendo un dialogo costruttivo tra esperti del settore della ristorazione e coloro che sono direttamente coinvolti nella gestione della patologia".

Una cena con alimenti senza glutine aperta alla collettività

Il Casargo National Nutrition Summit ci concluderà con una cena realizzata con alimenti senza glutine aperto alla collettività e che vedrà anche un momento dedicato allo show cooking dello chef Luigi Gandola. Il Casargo National Nutrition Summit vanta numerosi patrocini, quali: Associazione italiana celiachia (Aic) Lombardia, Provincia di Lecco, comune di Casargo, camera di commercio Como - Lecco, confcommercio Lecco, Ats Brianza, LarioFiere, RistorExpo e Comunità montana Valsassina, Valvarrone Val d'Esino e Riviera.

Sono altresì numerosi gli sponsor che hanno scelto di sostenere l’iniziativa: l’agenzia di comunicazione integrata Tramite, Villa Lario Resort, l’azienda agrituristica La Fiorida, Qc Terme, il Grand Hotel Imperiale, l’Hotel Promessi Sposi, il ristorante Lisander e Da Giovannino, il ristorante Albergo da Gigi, il ristorante Salice Blu, Icam, Formaggi Ciresa, Sanelli, Indovino e il Timbrificio Bonacina.

Il programma

Ore 9 - 12 - Masterclass con gli studenti Cfpa di Casargo, Ips Minniti di Nicolosi (Catania) e Corso Ifts “foof specialist”, realizzato in collaborazione con il Cfp Galdus di Milano

Ora 15.00 - 18 - Il Summit. 15.15 saluti istituzionali. Ore 15.30 - 45 anni insieme. Aic e la sua storia con Isidoro Piarulli. Ore 15.45 S.o.s: la Sensibilizzazione in ogni settore con Elena Sironi. Ore 16.00 La celiachia. Sintomi, diagnosi e trattamento con la relazione di Alessandra Dell'Era.

E poi ancora: ore 16.20 La celiachia, aspetti pluridisciplinari in diagnosi e cura con il dottor Marco Missaglia. Ore 16.40 La tutela del soggetto celiaco: dalla teoria alla pratica con la dietista Manuela Milani. Ore 16.55 A tavola con la celiachia, Giulia Torchitti. Ore 17.10 "Usciamo a cena?" a cura di Davide Pitari. Ore 17.25 Ristoranti e patologia alimentare con lo chef Luigi Gandola. Ore 17.40 Celiachia e social network con Silvia Visconti. Ore 17.50 La celiachia a fumet con Martina Follador.

Ore 18 sintesi e conclusione dei lavori. Ore 19.30 Cena con speciale menù gluten free prenotabile dal sito del Cfpa di Casargo (www.cfpacasargo.net)