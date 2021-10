Cama Group compie 40 anni: "Guardiamo al futuro puntando sull'innovazione"

"Il successo di Cama è da condividere con le nostre filiali e fabbriche in tutto il mondo e soprattutto con tutti i nostri collaboratori che hanno contribuito alla sua continua crescita". La dichiarazione porta la firma di Annalisa Bellante e Daniele Bellante, dirigenti di Cama, azienda con sede a Garbagnate Monastero - nella Brianza Lecchese - leader nelle macchine per l'imballaggio nel settore alimentare e nel packaging.

Sono passati 40 anni da quando, nel 1981, Paolo Bellante fondò l’impresa che oggi, guidata dai figli Annalisa Bellante e Daniele Bellante è Cama Group: una realtà solida, che ha fatto dell’innovazione il driver di crescita più importante. È infatti questa la caratteristica, sostenuta dall’investimento annuale del 5% del fatturato, che ha consentito alla società di non arrestare il trend positivo nemmeno durante il periodo caratterizzato dalla pandemia, che per il Gruppo basato a Garbagnate ha significato spingere ancora di più verso la digitalizzazione e Industry 4,0, avanzando in un percorso avviato già da tempo.

Il Gruppo comprende sei filiali sui mercati internazionali, 350 i dipendenti

Cama Group, leader nelle macchine per l'imballaggio nel settore alimentare ma anche per prodotti per l’igiene del corpo e della casa, propone al mercato sistemi di confezionamento secondario completi e ad alta tecnologia, fornendo clienti in tutto il mondo. Il Gruppo comprende infatti sei filiali sui mercati internazionali con Cama North America a Buffalo Grove (Illinois), oltre alle realtà in Francia, Regno Unito, Asia, Australia e Paesi Bassi. L’approfondita conoscenza del settore del packaging, unita ad una gamma unica di macchine (Packaging Division) e alle unità di carico robotizzate (Robotic Division), consentono a Cma Group di proporre linee complete a partire da prodotti primari fino all’imballaggio in cartone prima della pallettizzazione.

In totale sono 350 i dipendenti diretti e indiretti tra cui ingegneri e tecnici altamente qualificati, consulenti di vendita, ingegneri di vendita e un reparto packaging interamente dedicato alla consulenza sugli imballaggi che, forte dell’esperienza maturata dall’azienda in questo ambito, supporta i clienti nel raggiungimento di un'elevata efficienza, nell’implementazione della sostenibilità e nella riduzione dei costi dei materiali.

"Quest'anno è un anno molto speciale per Cama Group, che festeggia i 40 anni - commentano Annalisa Bellante e Daniele Bellante - Siamo orgogliosi di poter dire che la nostra azienda ha fatto molta strada da quando è stata prodotta la prima macchina, nel 1981. Oggi il nostro fatturato, le filiali internazionali, la capacità innovativa che abbiamo dimostrato di avere hanno portato Cama ad affermarsi come uno dei marchi più noti e affidabili nello scenario internazionale dei costruttori di linee d’imballaggio secondario per l'industria alimentare e non alimentare. Il successo di Cama è da condividere con le nostre filiali e fabbriche in tutto il mondo e soprattutto con tutti i nostri collaboratori che hanno contribuito alla sua continua crescita".