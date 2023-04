Stagione ricca di appuntamenti internazionali per la Carlo Salvi

Dal 21 al 23 Marzo, Carlo Salvi ha partecipato alla nona edizione di Fastener fair global, presso Messe Stuttgart, in Germania. A pochi giorni dalla conclusione della fiera, l'azienda con sede a Garlate - e specializzata nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo - raccoglie i feedback positivi e si prepara ai prossimi appuntamenti internazionali.

"Anche per l’edizione 2023, la Fastener fair global si è rivelata un’occasione di primaria importanza per Carlo Salvi - fa sapere l'azienda - Circa mille espositori, provenienti da 46 diverse Nazioni, professionisti del settore, clienti, partner e fornitori hanno avuto l’occasione di incontrarsi in questo palcoscenico internazionale per presentare nuove soluzioni e fare il punto sulle tecnologie più innovative del settore. A poco più di una settimana dalla conclusione della fiera, Carlo Salvi è riuscita a raccogliere interessanti feedback per formulare un bilancio estremamente positivo a riguardo".

In questa edizione 2023 di Fastener Fair Global si sono concentrati espositori provenienti principalmente da Italia, Germania, Turchia ed Est Europa. "Ottimi anche i numeri riguardo i visitatori dell’esposizione, un’occasione imperdibile che Carlo Salvi ha saputo sfruttare per farsi conoscere e stringere nuove collaborazioni". Durante i tre giorni di esposizione sono stati infatti registrati più di 11mila visitatori, provenienti da 83 Paesi, interessati ad entrare in contatto con altri professionisti e rimanere aggiorni sulle ultime evoluzioni del settore.

Questo, però, è stato solo il punto di lancio per dare il via ad una stagione ricca di appuntamenti internazionali che vedranno la Carlo Salvi in giro per il mondo, con l’obiettivo di riconfermarsi come punto di riferimento a livello internazionale grazie alla sua conoscenza del settore, alla sua esperienza nel formulare risposte efficaci alle esigenze della clientela e al know-how acquisito nei tanti anni di attività.

Il prossimo appuntamento sarà a Nashville, negli Stati Uniti, il 16 e il 17 maggio per l’edizione 2023 della fastener fair Usa, per poi volare direttamente in Cina a Shangai, per la Ifs (International fastener show) dal 22 al 24 maggio. L’ultimo appuntamento per Carlo Salvi sarà quindi in Giappone, dal 12 al 15 Luglio, dove si unirà a Hatebur per la fiera Mf-Tokyo (metal forming & fabricating fair Tokyo).