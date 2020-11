Carlo Salvi Spa: «Molto buona la risposta dalla Cina»

Nonostante il Covid-19, anche quest’anno la Carlo Salvi spa, impresa benchmark per la produzione di fasteners e soluzioni per lo stampaggio del filo, è riuscita a partecipare all'International Fastener Show China e al China International Import Expo organizzati a Shanghai dal 3 al 10 novembre scorsi.

A presenziare alle due manifestazioni i colleghi della filiale di Carlo Salvi Guangzhou, attiva dal 2011, e un collega della Hatebur Shanghai. Marco Pizzi, Chief commercial officer dell’azienda con sede a Garlate, commenta così la presenza a IFS China : «Ci è dispiaciuto molto di non poter partecipare personalmente alla International Fastener Show China, ma d’altronde stiamo vivendo momenti duri che non ci consentono di poter operare come sempre abbiamo fatto fino ad oggi. Grazie all’espansione della Carlo Salvi degli anni scorsi e alla nostra presenza a livello internazionale con le nostre filiali estere, possiamo fare affidamento sugli stimati colleghi che rappresentano la realtà della nostra azienda in modo ineccepibile.

Nonostante il prevedibile minor numero di partecipanti causa covid, la presenza dell'azienda lecchese all'importante fiera internazionale è stato importante e caratterizzato da buoni risultati. «I colleghi cinesi ci riferiscono che sia il numero degli espositori sia quello dei visitatori è stato inferiore rispetto alle passate edizioni a causa della pandemia - aggiunge Pizzi - Tuttavia, grazie a tutto il lavoro di espansione del mercato e alla ricerca di potenziali clienti fatta dalla nostra filiale in Cina, e grazie anche alla ripresa dell’economia cinese, il numero di potenziali clienti è stato migliore rispetto agli anni passati. Quindi ci possiamo ritenere soddisfatti e fiduciosi per il futuro, infatti abbiamo già pianificato la nostra presenza alla prossima edizione».

Germano Pandiani, Chief operating officer di Carlo Salvi, ha quindi parlato della partecipazione all'Expo di Shangai: «I nostri delegati cinesi ci hanno fatto sapere che alla terza edizione della China International Import Expo, a cui abbiamo partecipato per il secondo anno consecutivo, la Carlo Salvi era l’unico rappresentante di produttori di macchinari per l’industria dei fasteners. Ovviamente anche in questo caso, a causa dell’emergenza sanitaria globale, la manifestazione ha visto meno visitatori rispetto alla passata edizione, ma si è trattato comunque di un numero considerevole, data anche la natura dell’evento che è paragonabile a un’Expo. Possiamo valutare la nostra presenza anche a questa fiera in modo positivo perché estende le nostre possibilità di business non solo nel campo dei fasteners, e accresce la reputazione della Carlo Salvi in Oriente, poiché la Ciie è considerata in Cina una manifestazione di altissimo profilo».

L'azienda

Carlo Salvi Spa è un’azienda italiana con sede a Garlate, in provincia di Lecco, specializzata nella produzione di speciali macchinari per lo stampaggio a freddo e a caldo del filo. Le stampatrici firmate Carlo Salvi Spa, vendute direttamente o tramite agenti e distributori autorizzati, sono utilizzate in tutto il mondo dai più noti produttori di elementi di fissaggio per il settore automobilistico, aeronautico ed elettronico. «Le migliaia di stampatrici allocate in tutto il mondo riempiono di orgoglio il team Carlo Salvi Spa - commentano i portavoce dell'impresa - oggi in una posizione di leadership fra i costruttori di macchinari per la produzione di fasteners».