"Per Confcommercio Lecco è il migliore anno di sempre"

"Per Confcommercio Lecco l'anno che si sta per concludere è stato il migliore di sempre. E anche le difficoltà della dura crisi covid sono ormai alle spalle. Più in generale il commercio nel territorio registra segnali incoraggianti, e nel settore del turismo ottimi". Il presidente Antonio Peccati e il direttore Alberto Riva non hanno nascosto la propria soddisfazione in occasione della tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata nella sede di piazza Garibaldi. Sono una cinquantina le nuove realtà entrate a far parte di Confcommercio Lecco per un totale di circa 3.600 associati. Anche il risultato in termini di fatturato è decisamente positivo.

"Sempre più iniziative e corsi di formazione, con risultati importanti"

"Un grazie va ad Alberto e a coloro che lavorano nella nostra associazione di categoria - ha aggiunto Peccati - Siamo cresciuti in termini di iniziative proposte, siamo migliorati in quelle già in essere e in termini di coinvolgimento dei negozianti e dei cittadini. Basti pensare al successo delle Luci di Natale degli Amici di Lecco, sostenuti proprio da Confcommercio. E poi ancora i servizi e i corsi di formazione. Anche qui tante proposte e partecipazione in aumento. Le parole d'ordine sono state e continueranno a essere valorizzazione dei talenti, lavoro e meritocrazia".

“Buone notizie, inoltre, in merito al rapporto con il Comune di Lecco - ha aggiunto Peccati - penso per esempio all’accordo trovato per quanto riguarda gli spazi concessi ai tavolini in piazza, con vantaggi per il turismo, un settore che registra risultati entusiasmanti. Quando c’è lavoro di squadra e voglia di fare tutta la città ne trae vantaggio”.

Passando alla situazione economica più generale, ci sono segnali di ripresa che fanno parlare di "un cauto ottimismo per il 2024". Alcune tipologie di negozi fanno ancora fatica, altri sono usciti dal periodo nero del covid, altri fanno passi avanti grazie all'innovazione, altri registrano dati molto positivi come appunto quelli legati al settore turistico, a partire dalle presenze nei bed&breakfast. Un altro tema è quello delle opere del Pnrr che interesseranno la città: "Sono importanti, chiediamo a cittadini e commercianti di portare pazienza in vista del risultato finale. Lecco ha bisogno anche di parcheggi per favorire le proprie attività".

Le proiezioni dedicate al 50° del Cerro Torre

Peccati e Riva hanno quindi annunciato che proprio le "Luci su Lecco", dopo i colori natalizi, si riaccenderanno in vista del 13 gennaio, data nella quale ricorre il 50° dell'ascesa al Cerro Torre. È infatti già trascorso mezzo secolo dalla prima salita assoluta della vetta della Patagonia che vide protagonisti i Ragni lecchesi Casimiro Ferrari, Daniele Chiappa, Pino Negri e Mariolino Conti. Una vera e propria pagina di storia dell’alpinismo mondiale che la città di Lecco vuole omaggiare con la proiezione di immagini a tema sui palazzi di piazza XX settembre, in particolare su Palazzo delle Paure.

L'iniziativa verrà proposta dalla Fondazione Cassin e da Laura Ferrari (figlia di Casimiro) insieme ad altri eventi mirati, e sarà sostenuta anche da Confcommercio. "La salita del Cerro Torre è entrata nella storia - hanno concluso Riva e Peccati - a Lecco abbiamo un patrimonio alpinistico importantissimo e ricco di valori che possono e devono essere da esempio per i giovani”.