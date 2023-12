Il summit sul sistema Lecco per i 30 anni dei giovani commercialisti

I giovani dottori Commercialisti ed esperti contabili di Lecco hanno organizzato un convegno sulle sinergie del sistema Lecco per celebrare i 30 anni della loro associazione. L’aula magna del Politecnico di Milano - polo territoriale di Lecco ha ospitato il convegno dal titolo "Sfida per il territorio: puntare sulle sinergie per creare valore" organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Lecco in occasione dei festeggiamenti dei primi 30 anni di storia.

Professionisti, istituzioni, imprese e mondo accademico del territorio hanno preso parte a questo convegno e si sono confrontati per "mettere a terra", in sinergia, progetti per il futuro, anche alla luce delle recenti direttive europee in tema di business sostenibile. L’obiettivo può dirsi raggiunto perché dalle tavole rotonde sono nati spunti e idee interessanti per l’efficientamento delle attività economiche attraverso approcci sinergici e condivisi nel cosiddetto sistema Lecco che consentano di creare valore a beneficio di tutti gli operatori, proposte che verranno sviluppate nei prossimi mesi.

I lavori introdotti da Katia Selva, presidente Ugdcec Lecco

I lavori sono stati introdotti da Katia Selva, presidente Ugdcec Lecco, che ha poi lasciato spazio ai saluti dei rappresentati delle istituzioni che hanno patrocinato l’evento: Marco Barassi - presidente Odcec Lecco, Antonio Rocca - presidente Alpl Lecco, Vico Valassi - presidente UniverLecco, Stefania Serina - consigliere Unione nazionale Giovani dottori commercialisti ed esperti Contabili, Sara Pelucchi - segretaria fondazione Centro studi Ungdcec, Mauro Gattinoni - sindaco di Lecco e Mauro Piazza - sottosegretario autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale della Lombardia.

Il pomeriggio è proseguito con due tavole rotonde. La prima moderata sempre dalla presidente Selva, ha affrontato i temi relativi a "Il rapporto con il territorio tra responsabilità ed opportunità: la collaborazione come strumento di creazione di valore condiviso", grazie agli interventi e all’esperienza di Stefano Ratti - direttivo Ugdcec Lecco, Sara Agostoni - chief sustainability officer Icam spa, Andrea Cappoli - Hr manager Colombo Costruzioni spa, Marco Galimberti - presidente Camera di Commercio di Como Lecco.

Le due tavole rotonde: dal trapporto con il territorio a società benefit e start up

La seconda dal titolo "Realizzare progetti in sinergia tra le parti: il ruolo dei professionisti, delle imprese, dell’università per dare valore alla ricerca e all’innovazione sostenibile. Focus su società benefit, finanza agevolata e start up", è stata moderata da Marta Negri del direttivo Ugdcec Lecco e ha visto l’intervento di Mauro Del Barba - presidente Assobenefit, Sara Pelucchi - vicepresidente Odcec Lecco, Francesco Puccio - commercialista in Lecco, e infine di Marco Tarabini - coordinatore scientifico Jrc Matt - Metal and transformation techologies del Politecnico di Milano. Soddisfatto il comitato organizzatore per l’importanza dei relatori coinvolti e per la partecipazione riscontrata dalla platea.

I festeggiamenti sono proseguiti con una cena al ristorante Lisander di Malgrate per la serata del trentesimo, con una serata conviviale alla quale hanno partecipato anche fondatori, past president e unionisti lombardi per ripercorrere i momenti salienti dell’eccellente percorso dell’associazione, che oggi rappresenta una preziosa realtà per i giovani che si affacciano al mondo della professione del dottore commercialista o dell’esperto contabile. Durante la serata si è poi tenuta un’asta benefica. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor per i beni donati e i partecipanti per la generosità dimostrata. Il ricavato sarà devoluto al comitato Mlv per il progetto sport therapy.

Nella foto di apertura il direttivo di Ugdec Lecco: presidente Katia Selva, vicepresidente Andrea Panzeri, segretaria Elena Francesca Bianconi e tesoriere Lorenzo Ratti. Completano il direttivo i consiglieri Valentina Bonacina, Federica Maisano, Arianna Masa, Francesco Merlo, Francesco Micheli, Marta Negri, Stefano Ratti, oltre i probiviri Sara Pelucchi, Pietro Galli, Giacomo Giovanni Lietti e la rappresentante praticanti Noemi Gallone.