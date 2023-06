Giovani di Confcommercio, il lecchese Mattia Maddaluno nel direttivo nazionale

Mattia Maddaluno, presidente del gruppo giovani di Confcommercio Lecco e membro della giunta dell'associazione, è stato rieletto nel direttivo nazionale del gruppo giovani di Confcommercio imprese per l'Italia. La conferma è avvenuta nel corso dell'assemblea annuale, svoltasi nei giorni scorsi a Roma, che ha visto l'elezione alla carica di presidente nazionale di Matteo Musacci, imprenditore del mondo dei pubblici esercizi e della panificazione, che prende il posto di Andrea Colzani.

"È sempre importante e significativo ritrovarsi per l'assemblea nazionale e rivedere amici e colleghi del gruppo - spiega il presidente Maddaluno - È stato emozionante il passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante. Colzani ha fatto un discorso di grande valore: lo ringrazio personalmente e anche a nome dei Giovani di Lecco per la sua presenza e per l'incessante lavoro in cinque anni duri con di mezzo la pandemia e la guerra. Nello stesso tempo faccio gli auguri di buon lavoro al neo presidente Musacci, persona preparata e di grande spessore umano che saprà rappresentare i giovani di Confcommercio nei prossimi 5 anni: sono contento di potere lavorare con lui".

All'assemblea elettiva di Roma ha portato il suo saluto anche il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli: "La sua è stata, come sempre, una presenza significativa: il presidente Sangalli, ogni volta, fa sentire il suo supporto e sostegno ai giovani imprenditori".

Il consiglio direttivo nazionale - di cui fa parte Maddaluno insieme ai lombardi Davide Garufi (presidente gruppo giovani di Confcommercio Cremona) e Paolo De Nadai (Confcommercio Milano) - è composto da 30 imprenditori provenienti da tutta Italia. A guidarlo, come detto, sarà Matteo Musacci, attualmente presidente Fipe Ferrara ed Emilia Romagna.

Il prossimo appuntamento nazionale dei Giovani di Confcommercio è fissato per il 22-23 giugno a Trento, quando andrà in scena il tradizionale evento "Share It", una "due giorni" di confronto e di lavoro che sarà aperta giovedì 22 proprio dalla relazione del presidente Musacci, seguita dalla prima riunione del nuovo Direttivo nazionale. Nel pomeriggio spazio invece all'attività di gruppo, che proseguirà anche nella mattinata di venerdì 23.