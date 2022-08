Lario Reti cerca personale: candidature aperte per un addetto alla qualità

Lavorare nel settore pubblico, nello specifico nel settore idrico. Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca la figura professionale di addetto Qualità Sicurezza e Ambiente. L'assunzione da parte dell'azienda lecchese è a tempo indeterminato:

Per quanto riguarda il ruolo sono richieste le seguenti caratteristiche:

Laurea in indirizzo tecnico/ambientale appartenente ad una delle seguenti classi:

CLASSE L32 Lauree in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura

CLASSE L07 Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale

CLASSE LM35 Lauree Magistrali in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio

CLASSE LM75 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio

Patente di guida B

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro;

godimento diritti politici e civili;

inesistenza di condanne penali definitive o di stato di interdizione, o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in relazione al profilo da ricoprire o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

età non inferiore a 18 (diciotto) anni;

idoneità fisica a ricoprire il posto;

buona conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta;

non trovarsi nelle condizioni di divieto a svolgere attività lavorativa presso gli Enti di cui art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e art. 21 comma 1 del D.lgs. n. 39/2013 nonché – per le assunzioni di personale dirigenziale – di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 12 del D.Lgs. n.39/2013;

non aver esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei confronti della Società negli ultimi 3 anni (c.d. “pantouflage o revolving doors”) così come previsto dal PPCT e dalla L. n. 190/2012 e s.m.i.

La candidatura va inviata entro e non oltre l'11 settembre 2022. Al candidato prescelto sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con un inquadramento non superiore al 5 livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia e relativo trattamento economico. La Società si riserva la facoltà di individuare un diverso inquadramento in funzione delle professionalità/competenze del candidato.

Le mansioni principali

Il tecnico svolgerà i seguenti compiti:

Predisporre, aggiornare e monitorare le procedure e i documenti di sistema QSA;

Preparare e gestione audit interni;

Organizzare i processi e la loro integrazione rispetto alle norme di sistema QSA;

Attività di supporto ai delegati del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e gestione ambientale;

Controllare e sorvegliare l’utilizzo DPI da parte degli addetti e di operatori terzi;

Elaborare gli elementi necessari al fine di rendere evidenti gli andamenti prestazionali;

Collaborare con le altre Funzioni aziendali coinvolte alla redazione del Bilancio di Sostenibilità.

Queste le caratteristiche preferenziali:

Abilitazione ad audit interni;

Pregressa esperienza in ambito dei Sistemi di Gestione.

Pregressa esperienza in società del Servizio Idrico Integrato;

Pregressa esperienza in uffici a supporto del Responsabile di Sistemi di Gestione Integrati;

Ottima conoscenza del pacchetto Office;

Buona conoscenza della lingua inglese.

Come candidarsi

Le candidature potranno pervenire unicamente online tramite lo Sportello CV di Lario Reti Holding, raggiungibile qui.