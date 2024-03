Siete pronti? Legami apre a Lecco e cerca lavoratori

Manca poco all'apertura di Legami - leggasi legàmi - a Lecco. Il retail dell'azienda con sede ad Azzano San Paolo (Bergamo) troverà spazio in via Roma, nei locali che sono stati anche di Crédit Agricole. 100mila euro sono stati investiti per la ristrutturazione dei locali, con durata dei lavori - scattati a inizio febbraio - prevista di un mese. Non solo: resta ancora da completare l'organico dei lavoratori che saranno impiegati all'interno del punto vendita, con ancora una posizione aperta, quella dello store manager.

“Per la nostra new opening nel centro storico di Lecco siamo alla ricerca di uno/a store manager che voglia far parte di una realtà giovane e stimolante, attualmente in forte espansione, che offre l'opportunità di crescere e intraprendere sempre nuove sfide Il candidato scelto avrà, inoltre, possibilità di avere sconti significativi sui nostri prodotti, l'accesso al welfare aziendale e a piani di formazione - si legge nell'annuncio -. In questo ruolo ti occuperai di: vendita, supervisione dei KPI di negozio, gestione del personale (turnistica, training nuovi assunti,...), supervisione di tutte le attività dello Store. Sei il nostro candidato ideale se possiedi queste caratteristiche: buona conoscenza delle logiche Retail e pregressa esperienza nel ruolo di store manager in catene strutturate e negozi aziendali, capacità di gestire risorse (selezione, accompagnamento e motivazione del team, stesura planning, etc.), passione per il commercio e per il mondo negozi, conoscenza delle principali tecniche di vendita, solarità e dinamismo, proattività e attitudine al problem solving, flessibilità, buona conoscenza della lingua inglese. Amiamo le personalità positive, curiose, entusiaste della vita. Cerchiamo un professionista che voglia lanciarsi in nuove sfide e crescere insieme a noi”.

Legami apre a Lecco: la storia

L'azienda è gestita dal fondatore Alberto Fassi, ex consulente della società internazionale Kpmg che vent'anni fa iniziò la sua attività imprenditoriale realizzando il progetto messo su carta al termine del master universitario; si trattava della rivisitazione di una cinghia per i libri che ottenne un buon riscontro sul mercato. Da allora Legami, fondata nel 2003, ha fatto parecchi passi in avanti, vendendo circa dieci milioni di prodotti in svariati paesi del mondo e impiegando oltre 200 persone in 150 retail sparsi per il mondo, il tutto per un fatturato di circa 40 milioni di euro.

Un'azienda operativa nel settore della cartoleria, ma con una diversificazione che tocca 15 categorie diverse, che in Italia è diventata arcinota per la particolarità e freschezza dei suoi prodotti: il prossimo passo è (anche) nello sbarco a Lecco.