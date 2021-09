Rodacciai vince il premio per le eccellenze imprenditoriali

L’azienda si è aggiudicata la categoria Grande Impresa e il "Best dei Best" del Btob Awards, il riconoscimento dedicato ai territori di Como, Lecco, Monza e Valtellina

È Rodacciai la vincitrice di BtoB Awards 2020, il premio dedicato alle eccellenze imprenditoriali di Como, Lecco, Monza e Valtellina. Davanti al gotha dell’imprenditoria, delle istituzioni e delle personalità più rilevanti di queste province, l’azienda di Bosisio Parini il 21 settembre è stata proclamata la migliore per la categoria Grande Azienda ed è stata poi chiamata in occasione della premiazione più ambita, quella per l’azienda Best dei Best.

Il presidente Roda: "L’identità di Rodacciai si è costruita in 65 anni di intenso lavoro"

Gianluca Roda, presidente di Rodacciai, ha così commentato: «L’identità di Rodacciai si è costruita in 65 anni di intenso lavoro e grande volontà di affermazione. L’azienda non si è mai fermata, anzi, ha continuamente reinvestito su se stessa e sul proprio futuro, valorizzando gli impianti, credendo nei dipendenti, stabilendo relazioni con il territorio. Ha costruito all’estero una rete commerciale importante, che le consente oggi di essere leader nel mercato dell’acciaio. Questo premio ci inorgoglisce e allo stesso tempo ci motiva a continuare a credere nella nostra visione: quella di una realtà con lo sguardo rivolto al futuro, innovativa, sempre più orientata al green e attenta alla formazione e al benessere delle proprie risorse».

Rodacciai si è dunque guadagnata questo successo tra le 60 che hanno concorso al premio grazie al risultato del voto combinato della giuria popolare che ha votato sul sito www.btobawards.it e dalla giuria composta da associazioni ed enti di riferimento dei territori interessati. BtoB Awards è l’evento business piu? atteso in Brianza e in Valtellina, un’occasione in cui le migliori aziende dell’anno si trovano per decretare i vincitori delle categorie e la migliore in assoluto.

L'azienda

Fondata nel 1956 a Bosisio Parini, in provincia di Lecco, Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa. Con una produzione di circa 290.000 tonnellate l’anno in acciai automatici, legati e inossidabili, conta un fatturato di 450 milioni di euro e 750 collaboratori. La società fa parte del Gruppo Rodasteel, che include i plant Rodacciai di Bosisio Parini e Sirone in Italia, la società Olarra con l’acciaieria di Bilbao in Spagna e le 26 filiali distributive nel mondo. Per il secondo anno consecutivo Rodacciai ha conquistato il sigillo di qualità Top Job 2021.