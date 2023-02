Formazione del personale, premiato l'impegno di Rodacciai

Rodacciai si classifica come migliore azienda nella categoria “Grande Impresa” del Premio SkillMatch Award, riconoscimento nato per premiare le aziende sensibili al tema della formazione e che si distinguono per il loro comportamento virtuoso a favore dell’apprendimento e della formazione professionale nel territorio dell’Insubria. La cerimonia di premiazione si è tenuta nei giorni scorsi presso la sede della "Città dei Mestieri della Svizzera italiana".

"Da sempre l’Azienda crede fortemente nell’importanza della formazione del personale non solo per migliorare le performance e raggiungere gli obiettivi di business ma soprattutto per favorire nuove sinergie per lo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio di riferimento - dichiara Mauro Califano, HR Director Rodacciai - Per questo dal 2015 abbiamo istituito la Rodacciai Academy volta a preparare nuove leve aziendali e a formare i nostri collaboratori, ma siamo anche impegnati in diversi progetti formativi che vedono il coinvolgimento dei più rinomati istituti tecnici, università ed enti formativi del Lecchese".

Importanti anche le collaborazioni con le scuole del territorio

Il premio è nato nell’ambito del Progetto di ricerca-azione Interreg Skillmatch-Insubria e seleziona le cosiddette "learning friendly company" con sede nelle province italiane di Lecco, Como e Varese e del Canton Ticino, in Svizzera, che si distinguono in almeno due delle tre categorie prese in considerazione:

Politica di formazione del personale, che dev’essere sostenibile nel tempo e in linea con i fabbisogni dei lavoratori Formazione innovativa, a livello di strumenti, metodi e persone coinvolte Partnership con il sistema educativo, altre imprese, associazioni e istituzioni

"Abbiamo voluto premiare Rodacciai - ha spiegato Eliana Minelli, professore associato Liuc Università Cattaneo e coordinatrice del progetto SkillMatch Insubria per l’Italia - per la sua partecipazione a Roadjob Academy e le costanti relazioni con gli istituti formativi del territorio, grazie alle quali ha contribuito a superare fenomeni di skill mismatch e a creare un proficuo dialogo tra il mondo della formazione e del lavoro. Inoltre, ha saputo valorizzare la formazione aziendale, rendendola oggetto di contrattazione tra le Parti Sociali, promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie nei percorsi formativi e la diffusione di esperienze di tirocinio e apprendistato".

La rilevanza internazionale del premio ha portato anche a un confronto tra le aziende impegnate nella formazione che però operano in diversi Paesi. Proprio su questo aspetto si sofferma Marco Onofri, HR Manager di Rodacciai: "Ci ha fatto molto piacere scoprire che la percentuale dei percorsi di apprendistato avviati da Rodacciai sia in linea con i livelli delle aziende nominate svizzere, dove il sistema duale è una realtà consolidata. Il quadro normativo del nostro Paese, per quanto possa essere complesso, dà la possibilità di fare attività molto importanti sotto il profilo della formazione duale e dei rapporti con le scuole; quello che fa la differenza, quindi, è la volontà delle singole aziende di impegnarsi in tal senso e la capacità di farlo".

Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa

Fondata nel 1956 a Pusiano e con sede a Bosisio Parini in provincia di Lecco, Rodacciai è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa. Con una produzione di circa 290.000 tonnellate l’anno in acciai automatici, legati e inossidabili, conta un fatturato di 450 milioni di euro e 750 collaboratori. La società fa parte del Gruppo Rodasteel, che include i plant Rodacciai di Bosisio Parini e Sirone in Italia, la società Olarra con l’acciaieria di Bilbao in Spagna e le 26 filiali distributive nel mondo.