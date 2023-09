Stefano e la scelta di aprire il negozio green Rigenera & Ripara

Da qualche settimana, in via Dante a Mandello è attivo un "pronto soccorso" riservato a un'utenza particolare. I pazienti sono infatti smartphone, tablet e computer, sempre più importanti nella vita quotidiana di tante persone. Stefano Venuti, gestore del negozio chiamato “Rigenera&Ripara” cerca di rispondere alle richieste della clientela mettendosi a disposizione nei processi di riparazione e rigenerazione di questi dispositivi.

"La nostra missione è ridare vita ai prodotti elettronici rotti o inutilizzati per un pianeta con meno rifiuti e più ecosostenibile" è il motto di Stefano e di altri tre amici che nel 2021 hanno deciso di dare vita un'attività di riparazione di cellulari e pc, ora diventata anche negozio.

"Siamo appassionati di tecnologia ed ecologia - continua il giovane tecnico - Il nostro obiettivo è proporre il massimo risparmio riparando i vostri dispositivi o proponendo l’acquisto di un nuovo apparecchio ricondizionato, testato e perfettamente funzionante, nel segno del riuso intelligente e del rispetto dell’ambiente. Abbiamo la certificazione R.a.e. per lo smaltimento dei rifiuti elettronici".

Il più delle volte il proprietario di uno smartphone caduto a terra con la relativa rottura o scheggiatura dello schermo pensa di volersene disfare per acquistare un nuovo cellulare. Una scelta che va in controtendenza rispetto alla crescente necessità di contenere gli scarti e l'utilizzo di nuove materie prime per un mondo più sostenibile. "Infatti la rigenerazione di telefonini e display consente di diminuire notevolmente lo smaltimento di rifiuti tossici quali pannelli lcd, oled (diodo organico a emissione di luce) o altri componenti ancora funzionanti a vantaggio dell’ambiente". Questo perché la maggior parte dei dispositivi elettronici rotti o con danni alla scheda madre vengono buttati.

"Grazie ad attività come la nostra è possibile ridare vita ai dispositivi danneggiati evitando grosse spese, nonché lo smaltimento di un apparecchio che può ancora funzionare egregiamente. Ridiamo vita alle cose insieme!" - è l'appello finale di questa equipe di “medici” alla cura dei nostri compagni di viaggio elettrici ed elettronici. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)