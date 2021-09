Un volo in mongolfiera sulla città per far decollare la domenica

Ricco palinsesto per la "Festa di Lecco" in programma il 3 ottobre: spazio anche alla Camminata manzoniana, alle esposizioni artistiche e alla messa per la Madonna del Rosario

La Festa di Lecco porta in città sport, cultura e intrattenimento. Appuntamenti pensati per tutte le età fin dalla mattinata di domenica 3 ottobre, nel giorno in cui si celebra la Madonna del Rosario.

Per grandi e piccoli, sportivi e semplici amanti delle attività outdoor, a partire dalle 8.30 si terrà la Camminata Manzoniana... sulle tracce del Manzoni: un gradito ritorno, dopo la sospensione forzata dello scorso anno, per la manifestazione podistica non competitiva organizzata da Ltm in collaborazione con il Comune di Lecco. Tre i percorsi: il blu di 5.5 km, l'arancione di 11 km e il percorso rosso di 20 km, e non mancheranno, come ormai da tradizione, i quadri manzoniani a cura de ilfiloTeatro, ovvero lo Spettacolo itinerante.... sulle tracce del Manzoni. Per le iscrizioni.

Le mostre in centro

Aperte al pubblico le esposizioni allestite nei poli museali di Palazzo delle Paure, dove, dalle 10 alle 18, sarà possibile visitare la mostra Paesaggi Possibili, alla Torre Viscontea, dove dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 sarà visitabile la mostra fotografica promossa da Immagimondo 2021 Arctic Outposts di Mads Nissen e in piazza Garibaldi, dove si trova allestita, sempre per Immagimondo, The Shining Land di Carlos Folgoso.

Sarà recuperato, nel weekend della Festa di Lecco, anche il Volo in Mongolfiera a partire dalla Piccola già previsto nell'ambito del Lecco Film Fest, mentre, sempre alla Piccola a partire dalle 16, saranno installati campi da basket, volley e rugby e sarà possibile usufruire di un servizio bar, popcorn, zucchero filato e caldarroste, con le società sportive a presentare le rispettive attività in programma, per una domenica di festa a 360 gradi.

Alle 17, infine, nella basilica di San Nicolò sarà celebrata la Messa solenne, che si concluderà con la tradizionale processione in centro animata dalla banda Alessandro Manzoni città di Lecco e con la benedizione sul sagrato alle 19.