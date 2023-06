L’arte come espressione di un mondo senza voce: a Lecco l’inaugurazione della mostra “Strade parallele”

Un'iniziativa politico culturale quella che si terrà venerdì 9 giugno alle ore 18.30, presso il Circolo Libero Pensiero in occasione della Festa dell’Unità della città di Lecco.

Sarà inaugurata la mostra “Strade parallele” con l'esposizione di 24 scatti dei murales della prima street artist femminile afghana Shamsia Hassani, trentaquattrenne professoressa di scultura all'Università di Kabul, le cui opere grafiche hanno ispirato e infuso speranza in migliaia di donne in tutto il mondo. Un’artista il cui impegno politico-sociale si fa sentire attraverso le proprie opere d’arte, intese come “espressione di un mondo senza voce”.

"Abbiamo voluto dare un nostro contributo alla Festa organizzata dal circolo del Pd Lecchese portando la mostra, che nel marzo dello scorso anno, è stata presentata dalle Donne Democratiche di Lecco e Di Monza e Brianza a Villa Greppi - prosegue la portavoce provinciale delle Donne Democratiche, Monica Piva - Da allora è stata richiesta e concessa a titolo gratuito a realtà pubbliche e dell’associazionismo di diverse città della Lombardia.”

In questi anni tante altre donne sono scese in campo per affermare i loro Diritti in più parti del mondo. Le guerre in corso hanno aggravato molte delle loro condizioni e anche in Italia con il governo Meloni i diritti acquisiti sono da presidiare.

“La situazione attuale rinnova il nostro impegno nel ricordare le conquiste di cui le donne sono state e sono tutt'oggi protagoniste, ma anche le discriminazioni che purtroppo continuano a subire”

La mostra sarà visitabile fino al 18 giugno tutti i giorni in concomitanza con le iniziative della Festa e vedrà la partecipazione di:

Diana de Marchi, portavoce delle Donne Democratiche lombarde

Chiara Zappa, giornalista

Alfredo Somoza, giornalista e scrittore

modera Valentina Codurelli, Conferenza provinciale delle Donne Democratiche