Smaltire la lettiera degli animali? Arrivano i bidoni rossi

Novità per quanto riguarda la raccolta differenziata. A partire dalla settimana che si aprirà lunedì 27 settembre in tutti i centri di raccolta dei comuni nei quali è stato avviato il nuovo sistema di misurazione puntuale, Silea introdurrà un apposito contenitore di colore rosso dove i cittadini potranno conferire la lettiera degli animali domestici (gatti, criceti, ecc..).

“In questo modo recandosi al centro di raccolta i cittadini avranno modo di 'alleggerire' il proprio sacco rosso da questa tipologia di rifiuto. In ogni caso sarà possibile continuare ad utilizzare il sacco rosso”, spiega la società pubblica con sede a Valmadrera.

Nuovo sistema di misurazione puntuale

La misurazione puntuale permette di conteggiare il numero di sacchi conferiti da ogni utenza.

Il ritiro dei sacchi da parte dell’utente è obbligatorio.

Per il conferimento del rifiuto indifferenziato, al posto del sacco trasparente si utilizza esclusivamente il sacco rosso che viene consegnato.

I giorni di raccolta di tutte le frazioni dei rifiuti rimarranno invariati.

Durante il servizio di ritiro dei rifiuti, un apposito dispositivo consentirà di riconoscere il codice utente inserito sul sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali potranno essere effettuati controlli e verifiche sulla corretta raccolta differenziata.

La tariffa rifiuti non verrà modificata.

Gli obiettivi dichiarati da Silea:

Ridurre la produzione di rifiuti.

Incrementare le percentuali di raccolta differenziata e riciclo.

Ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta.

Introdurre in futuro un meccanismo tariffario che tenga conto delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ciascun utente.

Ritiro dei sacchi rossi: le famiglie potranno ritirare i sacchi presentandosi necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della TARI. Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo la ragione sociale e la partita IVA.

Pannolini per bimbi e ausili sanitari assorbenti nel sacco azzurro: per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti (pannoloni, traversine), ma non per assorbenti femminili e le traversine degli animali, verranno consegnati appositi sacchi azzurri dotati di codice identificativo. Gli appositi sacchi aggiuntivi andranno usati esclusivamente per il conferimento di pannolini e ausili sanitari assorbenti e andranno esposti lo stesso giorno del sacco rosso. Il modulo di richiesta dei sacchi azzurri è scaricabile sui canali di comunicazione del Comune di Lecco (sito web, pagina facebook, telegram, newsletter) e dovrà essere presentato al momento del ritiro dei sacchi. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a gestionerifiuti@comune.lecco.it.