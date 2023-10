Attese nuove piogge abbondanti: scattano le allerte meteo

Dopo i danni dei giorni scorsi, scatta una nuova allerta meteo sul Lecchese. Nelle prossime ore, tra martedì e mercoledì, sono infatti previste piogge abbondanti. La sala di protezione civile di Regione Lombardia ha emesso l'allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico dalle 00:00 del 24/10 fino alle 00:00 del 25/10 e per rischio idraulico dalle 6 del 24/10 fino alle 6 del 25/10.

La sintesi meteorologica

Nel corso del pomeriggio di oggi, 23/10, sono attese deboli precipitazioni sparse, che si intensificheranno nel corso della serata su buona parte della regione, risultando a tratti moderate e sotto forma di rovesci su Appennino, bassa pianura e settori prealpini centro-orientali. I fenomeni convettivi sono attesi a partire dalle ore serali e potranno parzialmente coinvolgere i settori appenninici per temporali.

Nella giornata di domani, 24/10, sono attese nuove precipitazioni diffuse da deboli a moderate, localmente persistenti su Alpi e Prealpi. I fenomeni più intensi e diffusi sono previsti indicativamente dalle 6 alle 18. Nel totale della giornata, sono attese generalmente cumulate tra 20-50 mm su Alpi e Prealpi, con punte possibili fino a 60-70 mm sui settori alpini e Prealpini centroorientali posti più ad alta quota. Sono previste cumulate più scarse sulla pianura, con valori compresi generalmente tra 10-30 mm. Sull'Appennino, nelle prime ore della notte, sussiste ancora la probabilità di temporali in trasferimento dal Mar Ligure. In serata le piogge sono previste in generale e veloce attenuazione, solo sui settori più orientali sono previsti fenomeni residuali. Quota neve sulle Alpi tra 2.500-2.700 metri.