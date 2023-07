Nuova allerta meteo: temporali forti ancora in agguato

Le intense piogge della notte scorsa (che hanno causato ingenti danni) non sono state un caso isolato: anche nella serata di oggi, martedì, sono attese precipitazioni di carattere temporalesco. La sala operativa di Regione Lombardia ha emesso un bollettino di criticità ordinaria (giallo) legato al maltempo, per rischio temporali forti, che sarà in vigore dalle ore 15 di oggi sino alle 6 di mercoledì 5 luglio.

L'evoluzione meteo

Dal pomeriggio di oggi, 04/07, è previsto sul territorio regionale lo sviluppo di temporali su Alpi, Prealpi ed Appennino, in successiva estensione verso la pianura. I settori occidentali di pianura e della fascia pedemontana sono quelli in cui risulta maggiore la probabilità di fenomeni localmente di forte intensità, in particolare dal tardo pomeriggio alla serata di oggi, e non si eslcudono fenomeni accompagnati da grandine di piccole o medie dimensioni. Rinforzi locali di vento con brevi e forti raffiche saranno possibili in prossimità dei fenomeni convettivi più intensi.

Nella seconda parte della giornata di domani, 05/07, possibile sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi e sulla pianura. Previsti inoltre locali rinforzi di vento associati ai fenomeni convettivi più intensi.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani, 05/07, gli scenari previsionali aggiornati per l'eventuale emissione di codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.