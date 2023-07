Allagamenti e danni, il maltempo colpisce duro: oltre 30 interventi dei vigili del fuoco nel Lecchese

Il maltempo ha colpito duro anche nel territorio lecchese. Danni e disagi si sono registrati nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno non solo nella città capoluogo, ma anche nel Meratese, a Galbiate, Malgrate, Valmadrera e sull'Alto Lago. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare più di 30 interventi di soccorso tecnico urgente, lavorando così per tutta la notte.

I pompieri del comando provinciale di Lecco hanno dovuto portare aiuto alle persone colpite dalla forte pioggia, dal vento e dal temporale che hanno imperversato su gran parte del territorio. Colpite principalmente le zone del Meratese dove sono stati necessari interventi per allagamenti e soccorso a persone.

I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti a Esino Lario vicino alla chiesa di San Pietro a circa 1000 metri di quota per portare soccorso a due persone rimaste bloccate dal maltempo, e in situazione di pericolo, mentre si trovavano in tenda. Nella mattinata sono stati segnalati anche allagamenti lungo la Statale 36 in direzione nord, all'altezza di Seregno, con disagi anche per molti lecchesi diretti a Milano.