I temporali non concedono tregua: scatta l'ennesima allerta sul Lecchese

Nuova allerta meteo per rischio temporali forti. La sala operativa di Protezione civile di Regione Lombardia ha emesso un'altra allerta di colore giallo (criticità ordinaria) che sarà in vigore dalle ore 10 di venerdì 2 giugno alle 00.00 di sabato 3 giugno.

La sintesi meteorologica

Nel corso della seconda parte di oggi, 01/06, prevista modesta instabilità sui rilievi lombardi: isolati rovesci o occasionali deboli temporali, con inneschi più probabili sui settori prealpini, in lento movimento da Est verso Ovest. Possibilità di occasionale interessamento delle zone di alta pianura centro-orientali in serata.

In generale fenomeni in attenuazione o estinzione in tarda serata con qualche possibile residuo rovescio sui rilievi orientali. Ventilazione generalmente debole. Tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di domani, 02/06, previsti rovesci o temporali sparsi sui rilievi con inneschi più probabili sulle zone prealpine e sull'Appennino, tendenti a estendersi nel corso del pomeriggio in modo occasionale e poco organizzato anche alle zone di Pianura.

In serata fenomeni in attenuazione o esaurimento, specie sui settori meridionali, mentre sulle zone settentrionali non è escluso qualche residuo fenomeno alimentato da impulsi più freschi da Nord-Est. Ventilazione in rinforzo in concomitanza degli eventi convettivi. Zone omogenee di allertamento Decorren