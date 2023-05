Clima ballerino: scatta un'altra allerta meteo per temporali

Un'altra allerta meteo per rischio temporali forti. Si tratta della sesta nell'ultima settimana, dal 4 maggio a oggi. L'ultima, di colore giallo (criticità moderata), è stata diramata poco fa dalla sede oeprativa di protezione civile di Regione Lombardia e resterà in vigore dalle 14 di venerdì 12 maggio sino alle 14 di sabato 13 maggio.

L'evoluzione meteo

L'estesa area di bassa pressione presente da giorni sul Mediterraneo occidentale favorisce un’avvezione di aria umida e a tratti instabile sulla Lombardia. Per la seconda parte di oggi 12/05 attese precipitazioni da sparse a diffuse tra pomeriggio e sera, localmente moderate e anche a carattere di rovescio o temporale. Verso sera attesi rinforzi di vento oltre i 700 metri circa.

Domani 13/05 ancora giornata instabile e nuvolosa. Precipitazioni sparse per gran parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, con tendenza in parte all'esaurimento verso sera. Sui rilievi precipitazioni più frequenti e diffuse in particolare sui settori prealpini, dove potranno formarsi isolati temporali nel pomeriggio. Il Centro funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 13/05 gli scenari previsionali e l'eventuale emissione di un nuovo documento di allerta.