Scatta l'allerta per vento forte: attese raffiche fino a 80 chilometri orari

Scatta l'allerta vento forte sulla Lombardia e anche sul Lecchese. La sala operativa della Protezione civile di Regione ha emesso un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per il Lario e le Prealpi occidentali, e arancione per l'area della Brianza, valido dalle 16 di oggi, venerdì 24 novembre, alle 06.00 di sabato 25 novembre.

Sono segnalati infatti venti a tratti forti da Nord a partire da stasera e per gran parte della giornata di sabato sulla Lombardia. In particolare su province di Como, Lecco, Monza-Brianza e anche Milano sono previste raffiche talora superiori ai 50-60 chilometri orari con picchi di 80 km/h non esclusi. Possibili dunque locali disagi e caduta di alberi o rami. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, salvo nevicate sulle Alpi di confine. Domenica ancora qualche raffica di foehn ma meno intensa e con tendenza ad attenuazione della ventilazione entro fine giornata.

La prossima settimana invece possibili due ondate di maltempo, la prima tra lunedì sera e martedì, la seconda tra giovedì sera e venerdì 1° dicembre, con neve anche a quote basse. Seguiranno aggiornamenti.

Si ringrazia il meteorologo di 3Bmeteo.com Edoardo Ferrara.