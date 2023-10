Maltempo: scattano nuove allerte anche sul territorio lecchese

Il maltempo continua a preoccupare. Forti piogge sono attese nella giornata di lunedì, ma le conseguenze potrebbero creare situazioni di pericolo anche nelle ore successive. La sala operativa di protezione civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di allerta: arancione per rischio idrogeologico da questa mattina alle ore 9 fino alle 00.00 del 31 ottobre; gialla per rischio idraulico e vento forte dalle 12 del 30 ottobre ale 14 del 31 ottobre; gialla per temporali forti dalle 00.00 del 30 ottobre fino alle 00.00 del 31 ottobre.

In sostanza, pioverà forte sino alla mezzanotte di oggi, poi martedì si assisterà a un miglioramento ma con occhi puntati ai bacini idrici e ai torrenti.

La sintesi meteorologica

Previste nel corso della giornata di oggi, 30/10, precipitazioni diffuse e intense sul territorio regionale, anche a carattere di rovescio e temporale. In particolare, saranno possibili cumulate oltre i 60 mm sui settori alpini, prealpini e appenninici. Si segnala che nelle aree orientali del Bresciano, Mantovano e appenino pavese, i quantitativi potranno essere localmente superiori a causa degli eventi temporaleschi. Quota neve oltre 2.400 metri circa. Venti in pianura dai quadranti orientali, con rinforzi sulla pianura orientale; sui rilievi, al di sotto dei 1.500 metri, dai quadranti meridionali da deboli a moderati o forti, con raffiche fino a 75 km/h.

Fino al primo mattino di domani, 31/10, possibilità di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale, con maggiore coinvolgimento dei settori alpini e prealpini. Limite neve in abbassamento, intorno ai 1.600 metri circa di quota. Tendenza nel pomeriggio a un miglioramento, con precipitazioni in graduale attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali.

Venti in pianura occidentali deboli, con rinforzi moderati fino al primo pomeriggio, in particolare sulla pianura orientale. Venti in rinforzo sui rilievi oltre 700 metri da Nord-Ovest fino al mattino con velocità medie orarie comprese tra 30 e 60 km/h e con raffiche fino a 75 km/h.