La settimana inizia sotto piogge torrenziali

A Lecco oggi, lunedì, giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 53 mm di pioggia nelle prossime ore. Una condizione che, seppure a intermittenza, durerà tutta la settimana. In vigore tre allerte meteo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rasserena dal pomeriggio, sono previsti 10 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20° C, la minima di 13° C, lo zero termico si attesterà a 2.426 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. Schiarite in serata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17° C, la minima di 11° C, lo zero termico si attesterà a 2.346 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)