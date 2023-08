Nuova allerta caldo in tutta la Lombardia: ultimi giorni di afa record

Come anticipato ieri, l'ondata di caldo record si sta protraendo in questi giorni e sarà tale fino a venerdì 25 agosto compreso; solo tra venerdì e sabato dovremmo assistere a un calo delle temperature massime e soprattutto dell'insopportabile livello di afa.

Regione Lombardia ha emesso un'allerta meteo anche per Lecco con "disagio forte" fino al giorno 24.

Secondo i rilevamenti del Centro meteo lombardo i dati più alti nel Lecchese martedì 22 agosto si sono verificati a Cernusco Lombardone (36.6), Casletto di Rogeno (36.4), Rovagnate frazione Albareda (36.1).

Le previsioni per giovedì

A Lecco giovedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36° C, la minima di 25° C, lo zero termico si attesterà a 4.539 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa.

Le previsioni per venerdì

A Lecco venerdì cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 36° C, la minima di 25° C, lo zero termico si attesterà a 4.457 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

I consigli per contrastare il caldo

1. ricordati di bere

2. evita di uscire e di svolgere attività fisica nelle ore più calde del giorno (dalle 11 alle 17)

3. apri le finestre dell'abitazione al mattino e abbassa le tapparelle o socchiudi le imposte

4. rinfresca l'ambiente in cui soggiorni

5. ricordati di coprirti quando passi da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata

6. quando esci, proteggiti con cappellino e occhiali scuri; in auto, accendi il climatizzatore (se disponibile) e, in ogni caso, usa le tendine parasole, specialmente nelle ore centrali della giornata

7. indossa indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali come ad esempio lino e cotone; evita le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione e possono provocare irritazioni, pruriti e arrossamenti

8. bagnati subito con acqua fresca in caso di mal di testa provocato da un colpo di sole o di calore, in modo da abbassare la temperatura corporea

9. consulta il medico se soffri di pressione alta (ipertensione arteriosa) e non interrompere o sostituire la terapia di tua iniziativa