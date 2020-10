Maltempo a Lecco: straripa il Caldone, chiusa via Carlo Porta

Come vi abbiamo raccontato, il Lecchese è stato colpito da una violenta ondata di maltempo tra la serata di venerdì e la mattinata di sabato. Vari sono stati gli interventi sul territorio compiuti dalle squadre dei Vigili del Fuoco, ma particolarmente impressionante è l'immagine che arriva dal cuore di Lecco: nella tarda mattinata odierna, infatti, il torrente Caldone è letteralmente straripato, allagando completamente via Carlo Porta, strada ciclopedonale che collega il centro della città al Centro Commerciale "La Meridiana".

Nel sottosuolo, inoltre, si è registrato un pericoloso allagamento all'altezza dell'uscita della Strada Statale 36 per Lecco Centro, che conduce all'esterno dell'Istituto "Bovara", in via XI Febbraio.