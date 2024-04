Il vento abbatte alberi e tetti. A Valmadrera raffiche fino a 85 km/h

Il vento continua a soffiare forte sul Lecchese e a provocare danni. Nella giornata di oggi, martedì 16 aprile, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha gestito una dozzina di chiamate per far fronte alla rimozione di alberi pericolanti e coperture di tetti divelte dalle forti raffiche.

Fra le zone principalmente colpite Lecco e Galbiate. In campo due squadre da Lecco piu una squadra con autoscala dal distaccamento di Valmadrera. Le squadre nautiche del distaccamento di Bellano e della sede centrale hanno operato per il recupero di una barca che ha rotto gli ormeggi nel comune di Lierna.

Alto il rischio di incendi

La sala operativa di protezione civile ha emesso nel frattempo una nuova allerta per vento forte che sarà in vigore fino alle 00.00 di mercoledì 17 aprile, insieme a una allerta di colore arancione (criticità moderata) per rischio incendi che resterà attiva sino a prossimo aggiornamento.

Le raffiche comune per comune

Questi gli estremi registrati oggi secondo i dati del Centro meteo lombardo.