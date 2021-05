Temporali in arrivo sul Lecchese: scatta l'allerta meteo per rischio idrogeologico

È in arrivo una nuova perturbazione su tutta la provincia di Lecco. E da Regione Lombardia è scattata l'attenzione al rischio idrogeologico dalle ore 0.00 di lunedì 24 maggio nelle province di Bergamo, Lecco e Como. La sala operativa della Protezione civile ha emesso un avviso di criticità da mezzanotte fino al prossimo aggiornamento per il rischio idrogeologico, di livello ordinario (codice giallo: attenzione), nell'area omogenea IM-05 (Lario e Prealpi occidentali: province di Bergamo, Como e Lecco).

Le previsioni per lunedì 24 maggio

Per domani 24 maggio, previsto il passaggio di una veloce perturbazione trasportata da un flusso sudoccidentale umido, con associate precipitazioni sul territorio tra deboli e moderate nei quantitativi, diffuse e persistenti nel corso della giornata; fenomeni in esaurimento a partire dal tardo pomeriggio sulle zone occidentali, residue precipitazioni in esaurimento a sera sulle zone orientali. Bassa probabilità di fenomeni temporaleschi su Prealpi Varesine, Prealpi Occidentali, area settentrionale del Nodo Idraulico di Milano e pianura, a cavallo tra la notte di oggi e la mattina di domani.

Vento da Est con valori di raffica fino a 50 km/ h (velocità medie fino a 20 km/h) tra tarda mattinata e tardo pomeriggio, poi vento ovunque in attenuazione.

I cittadini sono invitati a rispettare i comportamenti di autoprotezione.