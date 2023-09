Una nuova jeep (ecologica) per la polizia locale

Una nuova auto per la polizia locale di Olginate e Valgreghentino. I sindaci Marco Passoni (Olginate) e Matteo Colombo (Valgreghentino) hanno consegnato oggi nel piazzale del municipio le chiavi della nuova jeep Renegade al comandante Matteo Giglio e al collega Fabrizio Malighetti.

Si tratta di un veicolo ibrido - elettrico e benzina - moderno, silenzioso e attento all'ambiente, costato in totale 40mila euro, metà dei quali finanziati dalla Regione Lombardia e l'altra metà dai due comuni, con 10mila ciascuno.

Il comando consorziato della Polizia locale di Olginate e Valgreghentino può ora contare su 5 mezzi, tre macchine e due moto, e su 5 agenti: insieme al comandante Matteo Giglio ci sono il vice Francesco Carroccio e i colleghi Fabrizio Malighetti, Enrico Sacchi e Vanessa Carchidi. La popolazione totale due due comuni si aggira intorno ai 10mila residenti, 7mila dei quali a Olginate.

L'obiettivo delle due amministrazioni è ora quello di "arruolare" appena possibile un agente in più per svolgere al meglio le operazioni di controllo del territorio, all'insegna di sicurezza e decoro. "Questo mezzo, attrezzato di tutto il necessario e dell'immancabile sirena - hanno concluso Passoni e Colombo salendo per qualche istante a bordo - sarà utile proprio per favorire il lavoro degli agenti sul fronte dei controlli e della sicurezza".