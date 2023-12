Nuvole, deboli piogge e pallido sole: la settimana inizia così

Inizio settimana all'insegna dell'instabilità: previsto un costante alternarsi di correnti secche ad altre più umide, con rasserenamenti inseriti in un contesto di generale nuvolosità con deboli precipitazioni. Le temperature restano piuttosto alte per il periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 2 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 2.488 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, è previsto 1 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.921 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)