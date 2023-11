L'alta pressione sgombra il cielo: weekend di bel tempo

Si preannuncia un weekend decisamente gradevole, con bel tempo e temperature non troppo fredde. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Oggi, venerdì, la giornata sarà caratterizzata da vento forte: in vigore l'allerta di colore giallo sino alle 00.00 di sabato 18 novembre 2023.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.175 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 3.229 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)