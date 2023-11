Sole e qualche nuvola: la settimana inizia sotto il segno della variabilità

Correnti più umide fanno il loro ingresso, determinando così l'aumento della nuvolosità, che nei prossimi giorni si alternerà a giornate soleggiate. A Lecco lunedì cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Le temperature restano stabili, leggermente più calde delle medie del periodo.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2.114 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 7° C, lo zero termico si attesterà a 1.814 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)