Meteo, la fine di novembre fa le bizze: si alternano pioggia e sole

Il tempo fa le bizze in questa ultima settimana di novembre. Oggi, lunedì, brusco calo delle temperature e progressivo aumento della nuvolosità, con possibilità di pioggia in serata. Martedì la rimonta dell'alta pressione garantirà bel tempo e rialzo termico, ma da mercoledì è atteso un nuovo peggioramento.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.628 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì giornata soleggiata, salvo velature in transito dalla sera, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 1.174 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

(in collaborazione con 3B Meteo)