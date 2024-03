Pasqua con chi vuoi, ma di sicuro sotto una pioggia battente

Pasqua con un cielo ancora perturbato. Fin dal venerdì Santo le previsioni meteo indicano pioggia e maltempo sul nord Italia. Lieve miglioramento sabato, mentre domenica torneranno forti piogge. Temperature stabili.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal pomeriggio associate a deboli piogge, sono previsti 16 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16° C, la minima di 10° C, lo zero termico si attesterà a 2.187 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 43 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 1.759 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

(in collaborazione con 3B Meteo)