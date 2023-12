Perturbazione atlantica: arriva la neve fino in pianura

Arriva la neve a bassa quota. Aria più umida di origine atlantica fa il suo ingresso rispetto alle scorse ore, determinando un peggioramento delle condizioni meteo. Oggi, lunedì, nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio, sono previsti 4 mm di pioggia.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 4° C, la minima di 2° C, lo zero termico si attesterà a 688 metri. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9° C, la minima di 5° C, lo zero termico si attesterà a 1.594 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

