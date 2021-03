Meteo nel Lecchese: inizio settimana sereno, poi tornano le nuvole

Prosegue il periodo di medio-alta pressione sul Lecchese, destinata però a diradarsi nei prossimi giorni; intorno a metà settimana è infatti previsto l'arrivo di infiltrazioni più umide che porteranno nuvole e scarse precipitazioni alternate a schiarite. Le temperature rimangono su livelli di stagione, dunque gradevoli.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.195 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 13° C, la minima di 3° C, lo zero termico si attesterà a 1.392 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.