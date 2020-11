Meteo all'insegna della variabilità, peggioramento nel fine settimana

La settimana all'insegna della variabilità che ha caratterizzato il meteo a Lecco prosegue all'insegna dell'incertezza, con annuvolamenti alternati a improvvise schiarite. Una condizione che perdurerà anche nel weekend, con tendenza al peggioramento nella giornata di domenica e concrete possibilità di precipitazioni. Le temperature sono in lieve calo ma ancora sopra la media del periodo.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 8° C, lo zero termico si attesterà a 2509 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14° C, la minima di 9° C, lo zero termico si attesterà a 2252 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.