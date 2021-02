Meteo: sul Lecchese al via una settimana all'insegna del bel tempo

Scatta una settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese grazie all'anticiclone che continua a permanere sull'Italia, con cielo sereno e sole splendente e temperature che rimarranno gradevoli durante il giorno; le massime sfioreranno i 18-20° C con l'approssimarsi del weekend.

Le previsioni per martedì

A Lecco martedì bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 3.063 metri. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per mercoledì

A Lecco mercoledìi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19° C, la minima di 6° C, lo zero termico si attesterà a 3.199 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.