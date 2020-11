Cielo limpido e sole: nel Lecchese un altro magnifico weekend di lockdown

Nemmeno nel weekend alle porte arriverà la tanto attesa pioggia, che manca ormai da qualche settimana nel nostro territorio.

Il sole continuerà a splendere, con temperature ancora in costante diminuzione come vogliono le medie stagionali, attorno ai 6-7° C di massima e vicine allo 0 di notte.

Le previsioni per sabato

A Lecco sabato nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 2.133 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per domenica

A Lecco domenica nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 12° C, la minima di 4° C, lo zero termico si attesterà a 1.900 metri. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.