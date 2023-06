Il picco di afa porta con sé temporali forti e possibili nubifragi

Attenzione al meteo nelle prossime ore: il picco di afa porterà con sé precipitazioni anche localmente intense e vento forte.

Acuto dell'anticiclone africano sulla Lombardia con punte di oltre 33-34° C sulle pianure e afa elevata, ma giovedì sera/notte l'alta pressione avrà una defaillance per l'arrivo di correnti più instabili e fresche nordatlantiche. Giovedì sera e in particolare nella notte di venerdì sono attesi così rovesci e temporali sparsi in particolare su Alpi, Prealpi e pedemontane: non esclusi locali nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e/o improvvise violente raffiche di vento. Venerdì il fronte temporalesco interesserà soprattutto il Nordest ma con locali nuovi fenomeni sulla Lombardia essenzialmente orientali, in primis dunque Bresciano e Mantovano, ma occasionalmente anche Bergamasco, il tutto accompagnato da uno smorzamento quantomeno parziale del caldo. Il weekend si prospetta invece in prevalenza assolato con al più occasionali temporali in montagna: caldo pienamente estivo.

La previsione per Lecco

Giovedì nubi in progressivo aumento con veloci ma violenti temporali non esclusi in tarda serata, accompagnati anche da locali grandinate e forti raffiche di vento; massime fino a 32-33° C con afa elevata. Venerdì qualche rovescio o temporale non escluso in nottata, poi sole prevalente a seguire con lieve calo termico. Weekend in prevalenza soleggiato.

Così in Lombardia

Milano: giovedì nubi in progressivo aumento con veloci temporali non esclusi in tarda serata e massime fino a 33-34° C con afa elevata. Venerdì qualche rovescio o temporale non escluso in nottata, poi sole prevalente a seguire con lieve calo termico. Weekend in prevalenza assolato.

Monza: giovedì nubi in progressivo aumento con veloci temporali non esclusi in tarda serata e massime fino a 33-34° C con afa elevata. Venerdì qualche rovescio o temporale non escluso in nottata, poi sole prevalente a seguire con lieve calo termico. Weekend in prevalenza soleggiato.

Como: giovedì nubi in progressivo aumento con veloci ma violenti temporali non esclusi in tarda serata, accompagnati anche da locali grandinate e forti raffiche di vento; massime fino a 31-32° C con afa elevata. Venerdì qualche rovescio o temporale non escluso in nottata, poi sole prevalente a seguire con lieve calo termico. Weekend in prevalenza soleggiato.

(Si ringrazia il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com per la collaborazione)